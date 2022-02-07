DERYA BÜYÜKUNCU HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Haberler
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DERYA BÜYÜKUNCU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Demirören Haber Ajansı - Yerel
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DERYA BÜYÜKUNCU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Yerel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu, Yerel, Güncel, Haber

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