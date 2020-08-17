DERYA BEDAVACI, "İŞTE KADININ GÜCÜ BUDUR" Son dönemin başarılı kadın sanatçılarından Derya Bedavacı, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'da sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah pırpırlı bir elbise ile çıkan Bedavacı, programına "Deme" şarkısıyla başladı. Kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin yoğunlukla kadın olması genç şarkıcının, dikkatini çekti. "Bakıyorum da beyfendilerden daha çok hanımefendiler beni izlemeye gelmiş. İşte kadının gücü budur, biz buna kadın dayanışması diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim beni her konserimde desteklediğiniz için." dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Bedavacı, konserini "Naz Değil" şarkısıyla noktaladı.

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Kaynak: Snob Magazin