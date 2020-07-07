Derya Bedavacı, Bodrum'da Pandemi Restaurant'ta sahne aldı Etkileyici sesi ve benzersiz yorumu ile son dönemin en dikkat çekici kadın vokalleri arasında yer alan Derya Bedavacı, Bodrum'da Pandemi Restaurant'ta sahne aldı.

Son zamanlarda şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Derya Bedavacı, karantina sürecinde yaptığı "Ama Geçecek" şarkısını ilk kez Pandemi de seslendirdi. Performansına "Deme" şarkısı ile başlayan güzel şarkıcı, türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi. Uzun bir aradan sonra sahnede olduğu için mutlu olduğunu belirten Derya Bedavacı; "Şükür kavuşturana. Allah bir daha bizi ayırmasın. Sahneleri ve sizleri çok özledim.& ; Böyle güzel bir mekanda bizi bir araya getiren Pandemi Restaurant ailesine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

"PANDEMİ RESTAURANT'TA MÜZİK GECESİ"





Derya Bedavacı'yı dinleyenler arasında Tan Taşçı da yer aldı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Tan Taşçı, sahneye çıkarak en sevilen şarkılarından& ; 'Ona Söyle' yi seslendirdi.











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Kaynak: Snob Magazin