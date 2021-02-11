Dervişoğlu: "TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir"
11.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:55
TBMM Genel Kurulu İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
TBMM Genel Kurulu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı