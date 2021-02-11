Dervişoğlu: "TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir"
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Dervişoğlu: "TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir"

11.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:55

TBMM Genel Kurulu İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Dervişoğlu: 'TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir'
Dervişoğlu: 'TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir'
Dervişoğlu: 'TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir'
Dervişoğlu: 'TBMM'yi ve AYM'yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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