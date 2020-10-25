Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül

25.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:48
Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek" Fransa'daki 42. Cinemed Festivali'nde ödül kazandı.

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek" Fransa'daki 42. Cinemed Festivali'nde ödül kazandı.

Yapıt, yarışmada uzun metraj filmler için verilen Genç Jüri Ödülü'nü aldı.

Montpellier Corum sanat kompleksi içindeki ödül törenine bir video mesajıyla katılan Zaim, düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. Derviş Zaim konuşmasında "Flaşbellek" filminin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için karşılıklı anlayışın ilerlemesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti. Gençlerin, eski kuşakların ön yargılarını yeniden gözden geçirebilecek esnekliğe sahip olabileceğini ekleyen Zaim, bu sayede ön yargıların yerini empati ve sevgiye bırakabileceğini ümit ettiğini söyledi.

Senaryosu da Derviş Zaim'e ait olan "Flaşbellek"in oyuncu kadrosunda, Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, sanat yönetmenliğini Sıla Karaca ile Seda Saçlı'nın üstlendiği film, Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikaye ediyor.

Gerçek bir olaydan yola çıkan hikayenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atarken, filmde savaş esnasında aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan Ahmet'in başından geçenler ironik hikayenin temelini oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Falcao Ozan Tufan Yücel İldiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kayseri Diyarbakır Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 13:49:04. #1.15#
title