Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi
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Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi İSTANBUL Derviş isimli şarkının video klipinde son dönemlerde artarak görülen kadına şiddet sorununa dikkat çekildi.

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Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi

İSTANBUL - İSTANBUL Derviş isimli şarkının video klipinde son dönemlerde artarak görülen kadına şiddet sorununa dikkat çekildi. Klip sosyal medyada büyük beğeni toplarken 1 ayda 200 binden fazla izlendi.

Tiyatro oyuncusu Murat Emre Üstün "Derviş" isimli şarkısının video klipinde yaşanan kadına şiddete olaylarına dikkat çekti. Klipte orman içinde yolculuk yapan bir gencin yaşadıkları konu alınarak kadına şiddet olayı işleniyor. Klipte ormanda yürüyüş yapan bir gence yol gösteren bir derviş konu alınarak toplumsal mesajlar veriliyor. Senaryon gereği yanında tartıştığı kadına tokat atan erken ormanda yüriyerek giden gencin arkasından gözüküyor. 4 Dakikalık video klip için 1 hafta boyunca ormanlık alanda çekimler yapıldı. Sosyal medyada yayınlanan klip 1 ayda 200 binden fazla izlendi. "Derviş" isimli şarkının sözlerini ise Kaan Erkam kaleme aldı. Beste ve aranjesini Erhan Doğancıoğlu'nun yaptığı "Derviş" Müzikklibin yönetmenliğini ise Vedat ince üstlendi.

"Kadına şiddetin önü alınabilmiş değil"

Derviş isimli şarkısının video klipinde kadına şiddete değinen 5 Yıldır Tiyatro Oyunculuğu yapan Murat Emre Üstün, ", Çektiğimiz klipin bir felsefesi var. Klipin sosyal medyada yayınlanmasından 1 ay geçmesine rağmen 200 binden fazla kişi izledi, hedefimiz milyonlara ulaşmaktır. Gençleri hayata nasıl hazırlamamız gerektiğine dair mesajlar veriyoruz. Klipte özellikle kadına şiddeti vurgulamak istedik. Çünkü kadına şiddet maalesef önü alınamayan bir durum haline geldi. Seviyorlar deyip öldürüyorlar, sevmiyorlar deyip öldürüyorlar, annem, kardeşim deyip sürekli öldürüyorlar. Peygamber Efendimiz, Cennet annelerin ayağı altındadır Hadis-i şerifi biliyoruz. Buna rağmen kadına şiddetin karışışına geçemiyoruz. İnançlı insanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkedeyiz. Buna rağmen kadına şiddetin önü alınabilmiş değil. Bu nedenle özellikle kadına şiddete vurgu yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Maalesef Türkiye'de çok fazla kadına şiddet olayı oluyor"

Murat Emre Üstün'ün eşi Dinara Üstün, " Çok güzel ve anlamlı bir klip olduğunu düşünüyorum. Kadına şiddet olayları Türkiye'de çok fazla, ben Rusya'dan geliyorum, kadına şiddet olayı her yerde var. Ama maalesef Türkiye'de çok fazla kadına şiddet olayı oluyor" diye konuştu.

Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi
Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi
Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi
Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi
Derviş isimli klipte kadına şiddete dikkat çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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