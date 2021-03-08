Dertleşmek ve ağlamak isteyen de mutlu gününü anlatmak isteyen de 112'yi arıyor

Günde ortalama 50 bin çağrıya yanıt verilen Adana 112 Acil Çağrı Merkezine gelen "asılsız ihbar" ve "gereksiz çağrılar", merkezin çalışanlarını hem meşgul ediyor hem de şaşırtıyor.

Günde ortalama 50 bin çağrıya yanıt verilen Adana 112 Acil Çağrı Merkezine gelen "asılsız ihbar" ve "gereksiz çağrılar", merkezin çalışanlarını hem meşgul ediyor hem de şaşırtıyor.

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi, acil çağrıların tek merkezden yönetilmesine ilişkin proje kapsamında sağlık, itfaiye, polis, jandarma, orman ve AFAD ekiplerine ihbarların ulaştırılmasını sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Vefa Sosyal Destek grupları ve Kovid-19 hastalarına yönelik ihbarların da geldiği merkezde 300 görevli, günlük ortalama 50 bin çağrıyı yanıtlıyor.

Merkez Müdürü Halis Tekyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde günlük 15 bin civarında olan çağrı sayılarının Kovid-19 süreciyle 50 bine çıktığını söyledi.

Personelin, büyük bir gayretle ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olabilmek için çaba gösterdiğini anlatan Tekyiğit, en çok vakit kaybını "asılsız" ve "gereksiz" ihbarların aldığını ifade etti.

Tekyiğit, gelen çağrıları alıp ilgili kuruma yönlendirdiklerini anlatarak, "Çağrı yönlendirici personel de sahadaki ekiplere bilgi vererek olaya müdahale ediliyor. Pandemi döneminde 45-50 binleri buldu çağrımız, bunun yüzde 75'i asılsız çağrı. Merkezimizi yemek tarifi sormak ve sohbet için arayanlar, evlilik sitesi gibi görenler var. Bu gibi çağrılar geliyor, bunlar epeyce fazla. Çağrı merkezimizin gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini istiyoruz, bu durum gerçekten ihtiyacı olanlara hızlı müdahaleyi geciktirebiliyor." diye konuştu.

Merkezin gereksiz yere meşgul edilmemesini isteyen Tekyiğit, bunu yapanlara Kabahatler Kanununa göre 412 lira ceza uygulandığını dile getirdi.

Çalışanlar da "gereksiz" ve "asılsız" çağrılardan şikayetçi

Merkez çalışanlarından Serra Başak Uğur, özellikle sokak kısıtlamasının uygulandığı dönemlerde çağrı sayısında büyük yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

Bu dönemde gelen çağrıların büyük bir bölümünün asılsız olduğunu aktaran Uğur, şöyle konuştu:

"Ne amaçla aradıklarını bilmiyorlar, bütün soruları 112'yi gereksiz yere meşgul ederek soruyorlar. İşletenler, dalga geçenler oluyor. Dertleşmek için ağlamak için arayan oluyor. Mutlu bir gününü anlatmak isteyen oluyor. Yemek tarifi isteyen, kayıp eşyalarını bulamayanlar yardım için arıyor. Bir gün, 'burada çok ölü var' diye arayan çocuklar olmuştu, adres istediğimde mezarlık tarif etmişlerdi. Yine bir gün bir çocuk ağlayarak, evinin yandığını anlatmıştı, ekipler gittiğinde asılsız ihbar olduğunu öğrendik. Çok iyi oyunculuk yapan çocuklarımız var, çok inandırıcılar. Gerçekten acil çağrılara hizmet veriyoruz, yarın bir gün telefonun ucundaki bir yakınımız, annemiz, babamız, eşimiz çocuğumuz da olabilir."

Günay Keskinkeser de 3 yıldır görev yaptığı merkezde Kovid-19 sürecinde günlük ortalama 1500 civarında çağrıya cevap verdiğini belirterek, "Burayı, 'Eşim hamile, pizza almaya gideceğim, bana izin verin' gibi çağrıların yanı sıra yemek siparişi için arayanlar bile oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven