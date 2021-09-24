Derste kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okuluna verildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Semra Kaş'ın (28) adı, görev yaptığı okula verildi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan Semra Kaş, nisan ayında sınıfta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Sınıf öğretmeni Kaş'ın ölümü, ilçe halkını üzerken, pandemide uzaktan eğitim nedeniyle uzun süre kullanılmayan okul, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan bakım ve onarımla yenilendi. Çimen İlkokulu'nun adı, Çimen Semra Kaş İlkokulu olarak değiştirildi.

Programda okulun öğrencileri, çeşitli etkinlikler sunup, şiirler okudu.