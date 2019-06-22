Derste fenalaşan sürücü kursu sahibi öldü
Aydın'da sürücü adaylarına ders verdiği esnada fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'da sürücü adaylarına ders verdiği esnada fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kentte bir sürücü kursunun sahibi Yasin Yalçın (33), adaylara ders verdiği sırada fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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