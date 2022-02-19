DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'da bir okulun atölye kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 14.10 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi atölye kısmında çıktı. Derslikten yükselen dumanı gören okul yöneticileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

İçerideki duman ekipler tarafından tahliye edilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.