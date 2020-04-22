Derslerini takip edebilmeleri için televizyon hediye edildi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, televizyonlarındaki arıza nedeniyle derslerini takip edemediğini bildiren iki kardeşe, belediye tarafından televizyon hediye edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, televizyonlarındaki arıza nedeniyle derslerini takip edemediğini bildiren iki kardeşe, belediye tarafından televizyon hediye edildi.

İlçe sakini Fatma Talas'ın evinde ziyaret eden belediye ekipleri, aile üyeleriyle sohbet etti.

Evde 7. sınıf öğrencisi Sibel (13) ve 3. sınıf öğrencisi Ecrin (9) kardeşlerin televizyonları çalışmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemediğini ifade etmesi üzerine durum Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a iletildi.

Yavaş'ın talimatı ile çocuklara televizyon hediye edildi.

Sibel Talas, televizyon için teşekkür etti.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak ise "Başkanımıza ulaşılan bir bilgi neticesinde aileye ziyarete geldik. Televizyonları bozuk olduğu için uzaktan eğitimi takip edemediklerini başkanımıza söylediler. Başkanımız da çocuklar derslerinden kalmasın diye televizyon hediye etti. Televizyonun kurulumu yapıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA