Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı
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Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı

04.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:02
Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı

RİZE'de ilkokul öğrencisi Hiranur Kulaksız (9), çay ocağı işleten babasına yardım ederek, siparişleri dağıtıyor.

RİZE'de ilkokul öğrencisi Hiranur Kulaksız (9), çay ocağı işleten babasına yardım ederek, siparişleri dağıtıyor. Çalışkanlığı ile esnafın sevgisini kazanan küçük Hiranur, büyüyünce doktor olmayı hedefliyor.

Tophane Mahallesi'nde Tevfik Mataracı İş Hanı'nda çay ocağı işleten Hamza Kulaksız'ın en büyük yardımcılığını kızı Hiranur yapıyor. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hiranur, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olması dolayısıyla uzaktan eğitimle derslerini televizyondan takip ettikten sonra babasının çay ocağına geliyor. Çay ocağında garsonluk yapan küçük kız çay siparişlerini dağıtıyor. Çalışkanlığı ile esnafın maskotu olan küçük kız, büyüyünce doktor olmayı hedefliyor.

Ailesine yardım etmeyi sevdiğini anlatan Hiranur, "Çay taşıyorum sonra da ödevlerimi yapıyorum. Annem de bana yardım ediyor. Buradakiler de bana alıştı, beni görünce 'sen ne kadar güzel çaycısın' diyorlar. 5-6 bardağı aynı anda taşıyabiliyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" dedi.'BANA YARDIM EDİYOR'Kızının çay ocağında kendisine yardım ettiğini söyleyen baba Hamza Kulaksız da, "Kızım okuldan sonra buraya gelerek hem oynuyor hem de derslerini çalışıyordu. Bir yandan da merakından yardım etmeye çalışıyordu. Biraz daha büyüyünce esnafı da tanıdı. Baba-kız burada elele ailece çalışıyoruz. Hem derslerinde hem de işinde çok başarılı ve çevresi ile uyumlu. Bu işi biraz oyun gibi görüyor ve bir şeyler ile meşgul olmak için yapıyor. Bu sürede tabi ki derslerini aksatmıyor" diye konuştu.'İŞİNİ SEVEREK YAPIYOR'İş hanındaki esnaf Hasan Kaya ise Hiranur'un bu yaşlarda sorumluluk alarak ailesine yardım etmesinin örnek olduğunu belirterek, "Hem esnafla haşır neşir oluyor hem de derslerini yapıyor. Burada esnafla birlikte güzel bir ambiyans yakaladı. Bizim hoşumuza gidiyor. Kendi evladımız, yeğenimiz gibi davranıyoruz. İşini de çok severek yapıyor" dedi.

Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı
Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı
Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı
Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı
Dersleri TV'den takip eden Hiranur, çay ocağında babasının yardımcısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin KALENDER

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