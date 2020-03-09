Derslere muhabbet molası Akademi Liselerde Divan-ı Muhabbet dersleriyle öğrenciler kendi aralarında bilgi paylaşımında bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak lisede eğitim gören ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselerde Divan-ı Muhabbet dersleriyle öğrenciler kendi aralarında muhabbet ediyor. Kısa süreliğine de olsa yoğun ders temposuna mola veren gençler, aynı zamanda sosyal ve kültürel konularda da bilgi sahibi oluyor.

DERS STRESİNDEN UZAKLAŞIYORLAR

Akademi Liselerde özelikle üniversite imtihanlarına hazırlanan öğrencilerin ders stresinden uzaklaşması ve konsantrasyonlarının yükselmesi için oldukça ilgi gören Divan-ı Muhabbet derslerinde sanattan edebiyata, genel kültürden spora birçok konu hakkında konuşuluyor.

ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVENLERİ DE ARTIYOR

Akademi Lisede gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmeleri için birçok proje hayata geçirilirken Divan-ı Muhabbet dersleri ile öğrencilerin özgüven sorunu da kısmen gideriliyor. Özelikle farklı konular hakkında görüşleri alınan öğrenciler hem konuşma kabiliyetlerini etkili hale getiriyorlar hem de topluluk içinde fikir beyan etmeyi tecrübe ediniyorlar.

AKADEMİ LİSE ŞUBELERİ

Akademi Liselerden, 9-10-11 ve 12.sınıf ve mezun öğrenciler yararlanabiliyor. Gençlere sosyal ve kültürel yönde destek olan Akademi Liseler, gençlere önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Akademi Lise hizmetleri için ayrıca detaylı bilgi almak isteyen veliler ve öğrenciler İzmit, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük, Gebze ve Derince şubelerine giderek bilgi alabiliyor.

Kaynak: Bültenler