Dershane Çalışanlarına Fetö'den Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan örgütün dershanelerinde çalıştıkları belirtilen 4 kişiye 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 5 ay arasında hapis cezası verildi.

Samsun'da FETÖ'ye ait dershanelerde çalıştıkları öğrenilen 3'ü tutuklu 8 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına davayı takip etmek isteyen gazeteciler alınmadı. Mahkeme, tutuklu bulunan Abdurrezzak P. ve Bayram Y.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Bahattin E.'yi 7 yıl 6 ay ve tutuksuz olan Hale B.'yi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verirken, 6 kişi ise beraat etti. - SAMSUN