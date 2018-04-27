Dershane Çalışanı Bylock'tan Tutuklandı

Dershane Çalışanı Bylock'tan Tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ByLock kullandığı tespit edilen dershane çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dershane Çalışanı Bylock'tan Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ByLock kullandığı tespit edilen dershane çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde örgüte ait olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan dershanede çalıştığı öğrenilen Fatih A.'yı 9 gün önce Çorum'da gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Fatih A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Fatih A. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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