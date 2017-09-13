Derse Yetişmeye Çalışan Öğrenci Kaza Yaptı

Karabük'te babasına ait otomobil ile derse yetişmeye çalışan üniversite öğrencisi kaza yaptı.



Alınan bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen Muhammed Emin Özdemir yönetimindeki 78 AZ 708 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.



Karşı şeride geçen otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.



Özdemir'in Karabük Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve babasına ait otomobille derse yetişmeye çalıştığı öğrenildi.



Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.