Ders zili terörün izlerini sildi

09.09.2019 16:16

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu yıkılan ve yerine yenileri yapılan okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı.

İlçede üç yıl önce yollara çukur kazıp, barikat kuran ve patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" sonrası huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, terörün neden olduğu mağduriyetler, yapılan yatırımlarla gideriliyor.

Teröristlerin saldırısında yıkılan ve yerine yenisi yapılan Güngör mahallesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılı için ders zili çalındı.

Öğrenciler de yenilenmiş okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, yaptığı açıklamada, terör nedeniyle 2 anaokulu, 7 ilk ve ortaokul ile 2 lisenin zarar gördüğünü, 165 dersliğin yıkıldığını anlattı.

"Zarar gören okulların yerine 8 ilk ve ortaokul ile 2 lise olmak üzere toplamda 233 derslik yapıldı" diyen Canlı, temel eğitim kurumlarının 7'sinin faaliyete geçtiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra orta öğretimde 2 okula karşılık 48 derslik ve 400 kişi kapasiteli pansiyon inşaatının devam ettiğini dile getiren Canlı, temel eğitimde de 24 derslikli bir okul için tekrar ihaleye çıkılacağını söyledi.

Öğrencilerden Çınar Yiğit Çobanoğlu, okulundan ayrı kaldığı için çok üzüldüğünü dile getirerek, "Başka bir okulda eğitime devam ediyordum. Şimdi kendi okulumdayım ve çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA