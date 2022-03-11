ERZİNCAN (İHA) - Ders öncesi minik öğrencilerin kartopu keyfi

ERZİNCAN - Erzincan'da ilköğretim öğrencileri ders öncesi karla kaplı okul bahçesinde doyasıya kartopu oynayarak neşeli dakikalar geçirdiler.

Erzincan merkez İnönü mahallesinde bulunan ilkokulun bahçesi karın tadını çıkaran minik öğrencilerle şenlendi. Evlerinden okula gelen ilköğretim öğrencileri bahçede daha erken gelip kartopu oynamaya başlayan arkadaşlarını görünce kendilerini adeta bembeyaz karın içerisine attılar. Dakikalarca arkadaşlarıyla kartopu oynayan öğrenciler doyasıya karın tadını çıkardılar.

"Vali amcadan tatil istiyoruz"

Bahçede kartopu oynayan öğrenciler okulların tatil olmasını isteyerek, "Keşke okullar tatil olsaydı. Bu karda okula gelmek istemedik. Eve gidip kartopu oynamak istiyoruz. Burada herkes var eve gider oynardık. İstanbul'da kar yağacak denildi hemen tatil oldu, burada lapa lapa kar yağıyor ama okullar tatil olmadı. Vali amcadan okulları tatil etmesini istiyoruz. Teneffüslere bile çıkamıyoruz. Çıksak bile çok kısa sürüyor. İnşallah Erzincan Valisi okulları tatil eder. Ergan Dağı'na kayak yapmaya gitmek istiyorum" diye konuştu.

"Çayırlı ilçesinde eğitime kar tatili"

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ilçe genelindeki tüm okullarda eğitim, öğretime 1 gün süre ile ara verilirken diğer ilçelerde ki tüm taşımalı eğitim gören öğrenceler de tatil yapacak.