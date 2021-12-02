Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Burak FETTAHOĞLU Konya ilinde yapımı tamamlanan okul kütüphanelerini ziyaret ederek öğrencilerle bir...
Ders kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Burak FETTAHOĞLU ve Kütüphane ve Müzeler koordinatörü Sedat Seçkin BOZKURT, Konya ilinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan okul kütüphanelerini inceledi.
KONYA (Habermetre) - Ders kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Burak FETTAHOĞLU ve Kütüphane ve Müzeler koordinatörü Sedat Seçkin BOZKURT, Konya ilinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan okul kütüphanelerini inceledi.
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