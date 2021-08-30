DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
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DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YENİ eğitim ve öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen ders kitapları okullara ulaştırıldı.

YENİ eğitim ve öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen ders kitapları okullara ulaştırıldı. Koronavirüs nedeniyle uzun aradan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili son hazırlıklar gözden geçirilirken öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılında okutulacak kitaplar ilçelere teslim edildi. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu bu konuda merkez olarak belirlenirken ilçedeki 64 ilk ve orta dereceli okuldaki 72 bin öğrenci için gönderilen 550 bin kitap tutanaklarla okul yöneticilerine teslim edildi. Titizlikle yapılan dağıtımda okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi. Leyla Bayram İlkokulu'ndaki telafi eğitimine katılan öğrenciler ders aralarında sınıflara giderek kitapları yerleştiren öğretmen ve görevlilere kısa süreliğine yardım etti.

DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI
DERS KİTAPLARI SIRALARA KONULMAYA BAŞLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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