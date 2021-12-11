Ders Kayıt İşlemleri

Öğrencilerimiz, her yarıyıl başında, kataloğunda tanımlı dersleri, üzerinden seçer. Ders kayıt işlemi iki adımda gerçekleşir: Derslerin seçilmesiOnaylanmayan ders seçim işlemi, geçersizdir! Ders seçimi, öğrencinin sorumluluğundadır. Ders seçiminde bir sorunla karşılaşan öğrencilerimiz, danışmanından, rehberlik hususunda yardım alabilirler. Mazereti nedeniyle, ders kayıt işlemi yapamayan öğrencilere, mazeretli ders kayıt işlemi yapma hakkı verilir. Bu hak sadece öğrenim süresi boyunca iki defa kullanılabilir. Ders kayıt işleminde, hangi dersleri seçeceği konusunda şüpheye düşen öğrencilerimiz, hatalı bir ders seçimi de olsa en az bir ders seçtikleri takdirde, Ekle/Sil-Onayla tarihlerinde danışmanı rehberliğinde, alacağı derslerde değişiklik yapabilir. Sıkça Sorulan SorularYeni kayıt yaptırdım. Ders kaydı yapmam gerekir mi? Evet, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden alacağın dersleri seçmen ve onaylaman gerekir. Yeni kayıt yaptırdım. Pusula Bilgi Sistemi için kullanıcı adı ve şifrem nedir? Kullanıcı adınız ve Şifre, kayıt yaptırdıktan sonra vermiş olduğunuz, cep telefonu numarasına gönderilecektir. Ders kayıt işlemini başka biri benim adıma yapabilir mi? Ders kayıt işlemi, her öğrencinin kendi sorumluluğundadır ve pusula bilgi sistemi üzerinden yürütülür. Başka birisi sizin adınıza bu işlemi yapsa bile sorumluluk size aittir. Danışmanıma nasıl ulaşabilirim? Pusula Bilgi Sistemi üzerinde danışmanınıza mesaj atabilirsiniz. Danışmanınız size geri dönüş yapacaktır. Danışmanım benim yerime ders kayıt işlemini yapabilir mi? Hayır. Bu sorumluluk öğrencinin üzerindedir. Danışmanınız sadece, seçeceğiniz derslerle ilgili, size tavsiyede bulunabilir. Ders kayıt işlemi tarihlerinde işlem yapmadım, derslerimi nasıl seçebilirim? Böyle bir durumda, Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine mazeret dilekçesi veriniz. Mazeret dilekçeniz uygun görüldüğü takdirde, Ekle/Sil-Onayla tarihlerinde, ders seçimi yapabilirsiniz. Ancak bu hak, öğrenim süreniz boyunca, sadece iki defa kullanılır. Bu sayfada verilen bilgiler ilgili yönetmeliğe aykırı bir durumu ifade ediyorsa ilgili yönetmelik maddesi hükümleri geçerlidir. İlgili Yönetmelik Açıklaması

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