Ders için uygun ortam oluşturulmalı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ders için uygun ortam oluşturulmalı - Haberler
Koronavirüs, Güncel

Ders için uygun ortam oluşturulmalı

Koronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesi ile beraber virüs ile mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 23 Mart itibari ile uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı.

01.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:29
Ders için uygun ortam oluşturulmalı

Ancak, okulların ne zaman açılacağı, özellikle lise ve üniversite sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ve işlenmeyen konuların sınavda olup olmayacağı gibi konular öğrencileri, psikolojik anlamda oldukça etkiledi. Konuyla ilgili Kavaklıdere Kolejleri Kurucu Temsilcisi Psikolog Enes Erdem Barut, bu süreçte çocukların psikolojisini bozmadan gerekli açıklamaların yapılması ve eğitimlerine devam etmeleri için uygun çalışma ortamının sağlanması gerektiğini beliriyor.

Koronavirüs nedeni ile çocuklar evde internet üzerinden online eğitime başladı. Çocukların paniğe sevk edilmeden evde eğitimlerinin verimli bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Barut, "Çocukların alışkanlıklarının bir anda değişmesi ile birkaç hafta bu sürece alışmaları zor olabilir. Bu konuda velilere oldukça önemli roller düşüyor. Bu noktada aileler çocuklarına ders için uygun ortamı sağlamakla işe başlamalılar. Ders saatleri içerisinde çocukların dikkatini dağıtmamak adına gürültülü eylemlerden kaçınmaları ise oldukça önemli. Aynı zamanda ders aralarında çocuklara, ev içerisinde serbest vakit geçirebilecekleri bir ortam da yaratılmalıdır" diye konuştu.

KORONAVİRÜS HAKKINDA ÇOCUKLARINIZA KARŞI SESSİZ KALMAYIN

Salgın hastalıkların travmalara yol açabileceğini belirten Barut, " Bununla beraber toplumda dehşet, çaresizlik, tedirginlik, acı, kayıp hissi, öfke, yabancılaşma, yalnızlık gibi pek çok duygu yayılmaya başlar. Bu konuda en çok endişelenenlerin başında ise çocuklarımız geliyor. Virüsün oluşturduğu psikolojik durumun yanı sıra uzaktan eğitime başlandığı günlerde oluşan sınav kaygıları ve öğrencilerin sosyal ortamlarından kopmaları da bu endişenin nedenleri arasında. Bu durumda her şeyden önce anne ve babaların kendi duygu ve davranışlarını kontrol etmesi gerekiyor. Ebeveynlerin olaylara, haberlere vereceği tepkiler çocukları doğrudan etkiliyor" dedi. Barut, çocuklara karşı konu hakkında tamamen sessiz kalmanın ve olayı göz ardı etmenin çocuğun korku ve kaygılarını daha da arttırdığını belirtti. Ailelerin emin oldukları kaynaklardan edindiği bilgileri çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir dil kullanarak paylaşmaları ise bu sürecin sorunsuz atlatılabilmesi de oldukça önemli.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi Haberler
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haberler
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Tamer Tuna Yılmaz Vural Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ders için uygun ortam oluşturulmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:25:27. #1.15#
title