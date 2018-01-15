Ders Çalışan Öğrencilere Belediyeden Destek

Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ders çalışan öğrencilere 4 çeşit yemeği sembolik bir ücretle vererek destek oluyor.

Bünyesindeki kültür merkezlerinde her yaştan vatandaşın sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçlayan Sivas Belediyesi, öğrencileri de unutmuyor. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin en üst katını ders çalışma ve etüt merkezi haline getiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere soğuk kış günlerinde sıcak ve geniş bir ortamda ders çalışma fırsatı sunuyor. Bünyesindeki kafeterya ile misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen belediye, ayrıca günlük dört çeşit yemeği sadece 5 lira gibi sembolik bir ücret karşılığında öğrencilere sunuyor.

Sabahları kütüphaneye gelip oldukça nezih bir ortamda akşama kadar her türlü imkandan faydalanarak ders çalışma fırsatı bulduklarını ifade eden öğrenciler, böylesine güzel bir hizmeti kendilerine sunan Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür ettiler. - SİVAS