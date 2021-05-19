Dernekte kumara 33 bin lira ceza
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Dernekte kumara 33 bin lira ceza

Dernekte kumara 33 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da polisin baskın yaptığı dernekte kumar oynayan ve saklanmaya çalışan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesildi.

ÇORUM'da polisin baskın yaptığı dernekte kumar oynayan ve saklanmaya çalışan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gazi Caddesi'nde bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı adreste, çok sayıda deste halinde iskambil kağıdı ele geçirildi. Baskında dernekte saklanmaya çalıştığı da belirlenen 7 kişiye, salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynama suçundan toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.


Dernekte kumara 33 bin lira ceza
Dernekte kumara 33 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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