Dernekte kumar oynayan 9 kişiye, 41 bin lira ceza
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Dernekte kumar oynayan 9 kişiye, 41 bin lira ceza

Dernekte kumar oynayan 9 kişiye, 41 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

ÇORUM'da polisin baskın yaptığı dernekte kumar oynayan 9 kişiye 41 bin 909 lira para cezası kesildi.

ÇORUM'da polisin baskın yaptığı dernekte kumar oynayan 9 kişiye 41 bin 909 lira para cezası kesildi. Dernekte yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Yeniyol Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı adreste, çatı katında 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 26 mermi ile 20 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. El konulan silahlarla ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 9 kişiye 41 bin 909 lira para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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