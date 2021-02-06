Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
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Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

06.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:41
Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

ESKİŞEHİR'deki bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, toplam 119 bin 700 lira idari para cezası verildi.

ESKİŞEHİR'deki bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, toplam 119 bin 700 lira idari para cezası verildi. Dernek sorumlusu hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe yapılan bakında, 38 kişi kumar oynarken yakalandı. 38 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 119 bin 700 lira ceza kesildi. Dernek sorumlusu hakkında da 'kumar oynanması için yer temin etmek' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca dernek binasının zemin katındaki depoda yapılan aramalarda ise tombala malzemelerinin gizli bölmelere saklandığı tespit edildi.

Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Dernekte kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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