Dernekte kağıt oyunu oynayan 23 kişiye 'koronavirüs' cezası

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, dernek binasında kağıt oyunu oynayan 23 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, dernek binasında kağıt oyunu oynayan 23 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Darıca'daki dernek binasında, kağıt oyunu oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Saat 05.00'te yapılan baskında, dernek binasında oyun oynayan 23 kişi tespit edildi. Bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT