Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ovacık Mahallesinde faaliyette olan bir dernek binasına baskın yapıldı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 5 kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Ekipler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. - KIRIKKALE

Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!
EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Ersin Tatar Bekir Pakdemirli Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:15:57. #1.15#

title