Derneklere müjde
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Derneklere müjde

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Derneklere müjde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vaatlerimiz arasında yer alan 'Dernekler Yerleşkesi Projesi' ve 'Dernekler Masası Projesi' ile ilgili tüm derneklerin önerisini alıp, projelere başlamak istiyoruz" dedi.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vaatlerimiz arasında yer alan 'Dernekler Yerleşkesi Projesi' ve 'Dernekler Masası Projesi' ile ilgili tüm derneklerin önerisini alıp, projelere başlamak istiyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği'nin kahvaltısına katıldı. Pandemi koşullarını kimsenin öngöremediğinin altını çizen Başkan Hürriyet, "Hepimizin öncelikleri, gündelik yaşam kültürleri, hayalleri ve planları değişti. Süreç bizleri ayrı düşürdü, bir araya gelemedik. Salgın sürecin atlattıkça daha çok bir araya gelmek ve fikir üretmek bizim için çok kıymetli. Dernekçilikten gelen biri olarak bu işin ne kadar zor olduğunu ve her derneğin aynı koşullara sahip olmadığını bilirim. Bu nedenle seçim vaatlerim arasında dernekler yerleşkesi yapmak vardı. Bu dönem bu sözümü yerine getireceğimi paylaşmak istiyorum" dedi.

Dernekler yerleşkesi

Derneklerden herkesin içine sinen bir yer belirlenmesi konusunda öneri beklediğini vurgulayan Hürriyet, "Doğru bir yerde mülk bulup kiralama yöntemiyle dernekler yerleşkesine sekreterya hizmetleri, toplu etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve kültürel gösterimler yapabileceğiniz, ortak alanları olan ve derneklerin tamamen ücretsiz kullanabileceği bir yer planlıyoruz. Sizlerin önerileriyle projeyi zenginleştirip hayata geçirelim. Yer ve şekil konusunda sizlerle birlikte hızlıca şekillendirme arzusundayım" diye konuştu.

Dernekler masası kurulacak

Pandemi sürecinde bir araya gelemedikleri sivil toplum kuruluşlarıyla daha sık bağ kurmak için planlama yaptıklarının da altını çizen Hürriyet, "Projelerimizin şekillendirilmesinde hep çalıştaylarda konunun muhataplarını davet ederek fikir üretiyoruz. Mesela; kreş kuracaksak eğitim alanında faaliyet gösteren STK'ler ile birlikte karar veriyoruz. Sosyal-kültürel alanda da herkesle daha fazla iletişimde olmak istiyoruz. En ulaşılabilir başkanlardan bir tanesi olmama rağmen yoğunluğun içinde ulaşamadığınız dönemler de oluyor. Kent konseyimiz iletişim halinde ama daha fazla etkileşim sağlamak için belediyemiz bünyesinde dernekler masası kurma niyetimiz var. Tıpkı Muhtarlar Masası gibi. Hızlı iletişim kuracak ve sıkıntı olduğunda çabuk çözüm üretebileceğiz. Bu konuda da önerilerinizi sunabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Derneklere müjde
Derneklere müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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