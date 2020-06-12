Dernekler Yerleşkesi STK'lara kapılarını açtı Nilüfer'de sivil toplumun kalbinin attığı yer olan Dernekler Yerleşkeleri, kapalı kaldığı salgın sürecinden sonra normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yeniden kapılarını açtı.

Nilüfer'de sivil toplumun kalbinin attığı yer olan Dernekler Yerleşkeleri, kapalı kaldığı salgın sürecinden sonra normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yeniden kapılarını açtı. Girişlerin kontrollü olarak yapıldığı yerleşkelerde ofisi bulunan dernekler, eğitim ve toplantı haricindeki yönetim faaliyetlerini yürütebilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ile Karaman Dernekler Yerleşkesi, korona virüsle mücadele kapsamında yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin ardından yeniden kapılarını açtı. 47 dernek ofisi, yaklaşık 450 posta kutusu, 12 toplantı odası ve 1 konferans salonuna sahip Karaman Dernekler Yerleşkesi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının denetimlerinin ardından dernek ofisleri, sekretarya hizmeti ile posta kutuları ve iki adet toplantı odasıyla hizmet vermeye başladı. Mart ayında salgının başlamasıyla bir süre kapanan ve 8 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine tekrar başlayan Karaman Dernekler Yerleşkesi, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

4 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 104 kişilik 1 konferans salonu, 1 uygulama mutfağı, 20 dernek için ofis, 300 dernek için evrak dolabı ve posta kutusu bulunan Nilüfer Dernekler Yerleşkesi de, yine yapılan denetimlerin ardından açıldı. Saat 08.00-20.00 saatleri arasında açık olan Nilüfer Dernekler Yerleşkesi de, tüm alanlarıyla birlikte hizmet verebilecek. Dernek üyeleri, maske takarak ve ateş ölçümlerinin ardından yerleşkelere giriş yapabiliyor. Uyarıcı ve bilgilendirici yazıların bulunduğu Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ile Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde ofisleri bulunan dernek üyeleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında, yalnız yönetim faaliyetlerini, sosyal mesafe kurallarına uyarak yürütebiliyor. Periyodik olarak dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı dernekler yerleşkelerinde, yine genelge kapsamında belirlenen kişi sayısı kadar üye, aynı anda ofisleri kullanabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA