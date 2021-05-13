Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak

Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Bursa'da sivil toplumun kalbinin attığı yer olan Dernekler Yerleşkesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Bursa'da sivil toplumun kalbinin attığı yer olan Dernekler Yerleşkesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin insan odaklı projeleri, Türkiye'nin birçok belediyesine örnek oluyor. Türkiye'de ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Bursa'da sivil toplumun kalbi haline gelen Dernekler Yerleşkeleri, İzmit Belediyesi'ne de örnek oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer'in ikinci yerleşkesi olan Karaman Dernekler Yerleşkesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Dernekler Yerleşkesi'ne benzer bir çalışmayı İzmit'te hayata geçirmeyi düşündüklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz de benzer bir projeyi İzmit'te yapabilir miyiz? Derneklerimize bu konuda alan oluşturabilir miyiz? Düşüncesiyle Dernekler Yerleşkesi'ni incelemek üzere Nilüfer'e geldik. Halka yönelik çalışmalar daim olsun" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclisi Üyeleri Çetin Sarıca ile Yaşar Kardar, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ile koordinatörler Hakan Özkum, Hakan Yalçın, Ozan Aksoy'un yer aldığı heyete, Karaman Dernekler Yerleşkesi ve Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nin projesi ve işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi. Heyet, Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeki dernek ofisleri ve toplantı salonlarını gezerek, projeyi yerinde inceledi. Bölgedeki otopark ve pazaryeri ihtiyacını da karşılayan nitelikte bir yapı olan Karaman Dernekler Yerleşkesi'nin 47 dernek ofisi, yaklaşık 450 posta kutusu ve 12 toplantı odası ile Bursa'da sivil toplum kuruluşlarına hizmet verdiğini belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, yerleşkelerin açıldığı günden bu yana her yıl yüz binlerce konuk ve on binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurguladı. Çınar, Nilüfer Belediyesi'nin huzurevi, Alzheimer hasta konuk evi, kütüphaneler, kültürevleri, aşevi gibi projelerini de anlattı. - BURSA

Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak
Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski eşini, 'borç para' vermediği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla darbetti
Eski eşini, 'borç para' vermediği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla darbetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dernekler Yerleşkesi İzmit'e örnek olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:07:26. #1.14#

title