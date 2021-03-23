Dernekler için son gün Nisan sonu
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Dernekler için son gün Nisan sonu

23.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:03
Dernekler için son gün Nisan sonu

Zonguldak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü derneklere çağrıda bulunarak yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar bildirmeleri gerektiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü derneklere çağrıda bulunarak yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar bildirmeleri gerektiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü derneklerin yıl sonu beyannamelerini Nisan ayı sonuna kadar bildirmeleri gerektiğini açıkladı. Zonguldak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; " 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesine göre dernekler, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki amirliğe vermekle yükümlüdürler. Beyanname vermeyen veya kanunda belirtilen süre sona erdikten sonra bildirimde bulunan dernek yöneticileri, anılan kanunun 32'nci maddesi çerçevesinde 1.730,00 TL idari para cezası uygulamasıyla karşılaşacağından, ilimiz genelinde kurulu derneklerin 2020 Yılı Dernek Beyannamelerini, 30 Nisan 2021 tarihine kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Yasal sürenin sonuna yaklaştıkça DERBİS sistemi üzerinde yoğunluk artacağından, aksaklıkların yaşanmaması için son günü beklemeksizin beyannamelerin bildirilmesi dernek yöneticilerinin menfaatine olacaktır. Başta dernek yöneticileri olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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