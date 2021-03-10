Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı
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Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı

10.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:50
Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde Semerkand ve Beşir Derneği öncülüğünde, kamu kurumlarına kandil simidi ikram edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde Semerkand ve Beşir Derneği öncülüğünde, kamu kurumlarına kandil simidi ikram edildi.

Semerkand ve Beşir Derneği Alaplı ve Kdz. Ereğli şube yöneticileri, Alaplı Devlet Hastanesi, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı, Hafız Haydar Çaturoğlu Kur'an Kursu ve Kepez Kur'an Kursuna giderek personele kandil simidi dağıttı. Çalışanların Miraç Kandilini tebrik eden yöneticiler, görevlerinde başarı diledi.

Daha sonra Kdz. Ereğli sahil bandında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. İlçede yer alan camilerin önlerinde kurulan stantlarda gün boyu kandil simidi dağıtılacak.

Kamu kurumlarında görev yapan personel de etkinlik için memnuniyetlerini dile getirerek, dernek yöneticilerinin Miraç Kandilini kutladılar. - ZONGULDAK

Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı
Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı
Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı
Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı
Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı
Dernek yöneticileri kandil simidi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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