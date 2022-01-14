"Dernek üyelik başvurusu" e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Haberler
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"Dernek üyelik başvurusu" e-Devlet üzerinden yapılabilecek

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.

Dernek üyelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Dernek üyelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Dernek üyelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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