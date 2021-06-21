Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi

Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayrat İnsani Yardım Derneği üyelerine temel ilkyardım eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Hayrat İnsani Yardım Derneği üyelerine verilen Temel İlkyardım Eğitimi'nin sonunda katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

İLK MÜDAHALEDE ÖNEMLİ BİLGİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2 günlük eğitimde, Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin üyelerine Temel İlkyardım Eğitimi verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından verilen 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi'ne, Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin 70 üyesi katıldı. 2 gün boyunca devam eden eğitimde, olay yerinde ilk müdahalenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

İLKYARDIMCI SERTİFİKASI

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitimde; Temel Yaşam Desteği, Tam Tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası),Yaralanmalar, Hayvan ısırmaları, Kırık-Çıkık-Burkulma, Sıcak Çarpması, Kanamalar, İlkyardım, Kalp Krizinde İlkyardım, Zehirlenmeler ve Taşıma Teknikleri gibi ilkyardım konuları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

BAŞVURU İÇİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ

Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı İlkyardım Merkezi'nde sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi veriliyor. Talep edenler Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayabilirler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Çetin Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 10:40:15. #1.16#

title