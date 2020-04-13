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Dernek üyelerinden köylüye, maske, kolonya ve ekmek yardımı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından köylülere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında çeşitli yardım yapıldı.

13.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:26
Dernek üyelerinden köylüye, maske, kolonya ve ekmek yardımı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından köylülere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında çeşitli yardım yapıldı.

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin almış olduğu yönetim kurulu kararı doğrultusunda köyde ikamet eden vatandaşlara tıbbi maske, kolonya ve köy ekmeği dağıtımı yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Ayan ve Veli İleri, beraberindeki köy gençleri ile birlikte yaptığı yardımlarda ihtiyacı olan ailelere de gda paketleri ulaştırıldı.

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel bir sorun olan koronavirüs salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığını söyledi.

Devletin bu konuda gerekli önlemleri aldığını kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:

"Milletimizinde bu önlemlere uymasını ve ülke olarak bu salgından bir an önce kurtulmayı diliyoruz. Devletimizin ve milletimizin aldığı bu önlemlerle birlikte sivil toplum örgütlerine de görevler düştüğünün bilincinde olarak, derneğimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçlarını yerine getirmek üzere, imkanlarımız dahilinde köylülerimizin yanında olabilmek için bazı ihtiyaçlarını kendilerine ulaştırmaya çalıştık. Bu yaptığımız çalışmanın amacı, insanların ihtiyaç duyacağı ama köyde ulaşmalarının zor olabileceği bazı eksikleri onların ayağına götürmekti. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlar gereğince 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı bulunduğundan, köyümüzde yaşlı nüfusunun fazla olması bakımından bizler dernek olarak köylülerimizin kapısını çalarak onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik."

Kaynak: AA

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