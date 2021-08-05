Dernek Temsilcilerinden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret
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Dernek Temsilcilerinden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

Dernek Temsilcilerinden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret
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İsmetpaşa İlmi Araştırmalar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cüneyt Barca, 1354 Gelibolu Derneği Başkanı Raci Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri Ramazan Aykut ve Seyfettin Zenger, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

İsmetpaşa İlmi Araştırmalar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cüneyt Barca, 1354 Gelibolu Derneği Başkanı Raci Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri Ramazan Aykut ve Seyfettin Zenger, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, İsmetpaşa İlmi Araştırmalar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cüneyt Barca, 1354 Gelibolu Derneği Başkanı Raci Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşüp sohbet ederek dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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