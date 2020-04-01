Dernek lokalini kahvehaneye çevirip 'korona' yasağını deldiler Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadan dernek lokalini kahvehaneye çevirerek okey oynayan 16 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadan dernek lokalini kahvehaneye çevirerek okey oynayan 16 kişi gözaltına alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının Kırıkkale'de üst düzeyde önlemler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi üzerinde bir dernek binasında Korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin ihlal edildiği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dairenin kahvehaneye çevrilerek okey oynandığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, dernek binasında bir araya gelerek okey oynayan 16 kişiyi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 16 şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Dernekte yapılan aramalarda da çok sayıda okey taşı ve ıstaka ele geçirildi.

Düzenlenen operasyona bekçiler de destek verirken şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelge ile Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde bulunulan birçok mekanların faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştu.

(Hasan Ay - Emre Acar/İHA)

Kaynak: İHA