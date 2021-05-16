Dernek lokaline polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dernek lokaline polis baskını

Dernek lokaline polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dernek lokaline operasyon düzenledi, Çilingir yardımıyla girilen lokalde bulunan 14 kişiye 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dernek lokaline operasyon düzenledi, Çilingir yardımıyla girilen lokalde bulunan 14 kişiye 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta bulunan Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kumar oynandığına dair ihbar yapıldı. Dernek lokaline yönlendirilen polis ekiplerine binanın giriş kapısı açılmayınca nöbetçi savcıdan arama kararı alındı. Yaklaşık 1,5 saat sonra çilingir yardımı ile girilen dernek lokalinde kumar oynandığına dair herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Dernek lokalinde bulunan 14 kişinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında aranan şahıslar olmadığı belirlenirken, bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplam 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Dernek lokaline polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Devriye gezen polis, ağaca asılı ceset buldu
Devriye gezen polis, ağaca asılı ceset buldu
Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin
Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dernek lokaline polis baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 19:23:34. #1.13#

title