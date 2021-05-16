Dernek lokaline polis baskını

Çorum'da yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dernek lokaline operasyon düzenledi, Çilingir yardımıyla girilen lokalde bulunan 14 kişiye 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dernek lokaline operasyon düzenledi, Çilingir yardımıyla girilen lokalde bulunan 14 kişiye 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta bulunan Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kumar oynandığına dair ihbar yapıldı. Dernek lokaline yönlendirilen polis ekiplerine binanın giriş kapısı açılmayınca nöbetçi savcıdan arama kararı alındı. Yaklaşık 1,5 saat sonra çilingir yardımı ile girilen dernek lokalinde kumar oynandığına dair herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Dernek lokalinde bulunan 14 kişinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında aranan şahıslar olmadığı belirlenirken, bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplam 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı