Dernek lokalinde dehşet saçmıştı, beklenilen cezai ehliyet raporları farklı çıktı - Haberler
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Dernek lokalinde dehşet saçmıştı, beklenilen cezai ehliyet raporları farklı çıktı

Dernek lokalinde dehşet saçmıştı, beklenilen cezai ehliyet raporları farklı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık hakkında gelen cezai ehliyet raporlarının birinde cezai ehliyetinin olmadığı, diğerinde ise cezai ehliyetinin olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, yeni raporun alınmasına karar verdi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesinde bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek, namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniden rapor istendi

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Kadir O. katılmazken, avukatlar ise salonda hazır bulundu. Beklenilen cezai ehliyet raporuyla ilgili savunmasını yapan sanık avukatı, "Gözlem İhtisas Dairesi, Kadir O.'nun cezai ehliyetinin olmadığını söylerken, diğer gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin olduğunu söylüyor. Yeni bir rapor hazırlanmasını talep ediyorum. Kadir O., 3 yıl şizofren hastalığı tedavisi gördü" dedi. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için tekrardan Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Dernek lokalinde dehşet saçmıştı, beklenilen cezai ehliyet raporları farklı çıktı

Dernek lokalinde dehşet saçmıştı, beklenilen cezai ehliyet raporları farklı çıktı

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