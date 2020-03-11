Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı
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Adapazarı, Güncel

Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı

ADAPAZARI'nda, bir dernek binasından 2 televizyon ile projeksiyon cihazı çalan 2 kişi yakalandı.

11.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:08
Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı

ADAPAZARI'nda, bir dernek binasından 2 televizyon ile projeksiyon cihazı çalan 2 kişi yakalandı.

Adapazarı'nda faaliyet gösteren bir derneğe ait binada geçen hafta yaşanan hırsızlık olayında, 2 televizyon ve projeksiyon cihazı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı. Şüphelilerden E.Ş. bekçiler tarafından yakalanırken, kamera görüntülerinden suç ortağının poliste kaydı olan Ş.Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri de Ş.Ö.'yü evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

İkinci el eşya satan bir iş yerine satıldığı saptanan 2 televizyon ve projeksiyon cihazı bulunarak, dernek yetkililerine teslim edildi.Şüphelilerden E.Ş. hakkında uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Ş.Ö.'nün de bir iş yerinin önünden motosiklet çaldığı belirlendi. 

İkili, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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