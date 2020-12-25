Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü

25.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:12
Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü

Adıyaman'da, korona virüs tedbirlerine uymayarak bir dernek binası içerisinde oyun oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'da, korona virüs tedbirlerine uymayarak bir dernek binası içerisinde oyun oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, korona virüs denetimleri kapsamında çalışmalar yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 masa etrafında oturan aynı zamanda oyun oynayıp kapalı alanda sigara içen 7'si Türk, 7'si ise yabancı uyruklu olan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda derneğin lokale çevrilmesinden dolayı dernek yöneticilerine dernek kanununa muhalefet suçundan da işlem yapıldı.

Polis ekiplerince yine yapılan denetimler kapsamında kent merkezinde bulunan bir internet kafede denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde 2'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 4 kişiye cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen internet kafede kapatılarak mühürlendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Fahriye Evcen Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Bakan İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:15:59. #1.15#
title