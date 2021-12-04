Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza - Haberler
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Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza

İZMİR'de dayanışma derneği binasında kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 73 kişiye toplam 97 bin 528 TL idari ceza kesildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de dayanışma derneği binasında kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 73 kişiye toplam 97 bin 528 TL idari ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler, binaya operasyon düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye, toplam 97 bin 528 TL idari ceza uygulandı. Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza

Dernek binasında kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri

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