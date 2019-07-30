Dernek binasında kumar oynarken yakalandılar

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 185 kişiye, 320'şer lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Cumhuriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 185 kişi ile 1 dernek yöneticisi gözaltına alındı, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 185 kişi, 320'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı.

"Kumar oynatmak için yer ve imkan temini" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA