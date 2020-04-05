Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi 1 Ağustos'a ertelendi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin ertelendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin ertelendiğini duyurdu.

Genel Müdürlük, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararı Twitter hesabından açıkladı.

Paylaşımda, dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin 1 Ağustos 2020'ye kadar geçici olarak ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA