Dernek Adı Altında Tombalaya Polis Baskını

Eskişehir'de iki ayrı esnaf derneğine düzenlenen kumar operasyonunda 145 kişi ile 4 dernek yöneticisine işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Nayman ve İstiklal Mahallesi'ndeki iki esnaf derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 145 kişi ile 4 dernek yöneticisi yakalandı. Ayrıca, tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına da el konuldu. Gözaltına alınan kişilerden kumar oynadığı tespit edilen 145 kişi her birine 227 lira para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan dernek yöneticisi 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - ESKİŞEHİR