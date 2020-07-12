Derme Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derme Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in vizyon projeleri arasında yer alan Derme Deresi Islah Projesi'nde çalışmalar başladı.

Derme Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı
12.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:35

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in vizyon projeleri arasında yer alan Derme Deresi Islah Projesi'nde çalışmalar başladı. Güder, "Proje ile biz o bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz, bütün amacımız budur" dedi.

Daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in vizyon projelerinden bir tanesi olan Derme Deresi Islah Projesi'nde çalışmalar başladı. Etaplar halinde yapılacak olan Islah çalışmaları ile Derme Deresi gün yüzüne çıkarılarak, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmekte. Battalgazi'nin geleceğine damga vuracak projenin ıslah ve peyzaj çalışmaları aynı anda yürütülecek.

Muhtarlardan Güder'e teşekkür

Derme Deresi'nde başlayan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Şehirfevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, "Başkanımız Osman Güder'in gayretleri ile Derme Deresi Islah çalışması başladı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Buradaki çalışmalar bittiği zaman bölgemiz bir cazibe merkezi haline gelecek ve daha da değer kazanacaktır. Osman Güder Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Derme Deresi projesinin tamamlandıktan sonra Malatya ve Battalgazi'ye gurur kaynağı olacağını ifade eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ise, "Uzun süredir bu yapılacak çalışmayı bekliyorduk. 31 Mart seçimlerinde Osman Güder Başkanımızın aday olmasıyla Derme Deresinin ıslahı ile ilgili söz almıştık kendisinden. Başkanımızda göreve geldiği ilk günden itibaren bu zamanda kadar üstün gayretler ve çabalarını ortaya koyarak ilgili yerlerle bire bir görüşmeler yaptı ve çalışmalar başladı. Battalgazi Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandıktan sonra Taştepe mahallemiz, Şehitfevzi mahallemiz ile Selçuklu mahallemiz değer kazanacaktır. Malatya'mız ve Battalgazi'ye gurur kaynağı olacaktır bu çalışmalar" ifadelerini kullandı.

"Proje büyük bir proje, üzerinde çok çalışmamız lazım"

İsmi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının başladığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi ilçemiz doğuda ve güneyde dağlarla çevrili bir alanda yer almakta. Baktığımızda Battalgazi'mizin tek gelişme alanı kuzey bölgesidir. Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce de bu bölgenin gelişmesi gerektiğini söylemiştik. Seçimlerde aday olduğumuzda Ankara'ya gittiğimizde ilk talebimiz Derme Deresi'nde ıslah çalışmalarının yapılmasıydı. Bu projemizi biz daha önce olgunlaştırmıştık. Bu proje büyük bir proje. Bu proje üzerinde çok çalışmak lazım. Yapmış olduğumuz 15 aylık çalışma neticesinde Bakanlarımız, DSİ Müdürleri ve Bakan yardımcılarımız Depremden dolayı Malatya'ya geldiğinde bu bölgeyi gezdirdik. Kendilerine derenin ıslahı hakkında bilgiler verdik. Derme Deresi taşkın korumayı sağlayan derelerimizden bir tanesi konumunda. Dolayısıyla derenin kontrolü DSİ tarafından sağlanmakta. Islah çalışmasında DSİ'nin başlaması gerekiyordu. Çok şükür bugün baktığımızda yılların hikayesi haline gelen Derme Deresi ıslah çalışmasına başlamış olduk. Battalgazi Belediyesi olarak amacımız, derenin ıslah çalışmasını yaparken ayrıca etrafının peyzaj çalışmasını da yapmak. Şuan inceleme yaptığımızda kuru alanlarda binaların yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu binalarımızı yeşille bütünleştirmek istiyoruz. Tamamlandığında Malatya'nın cazibe merkezi olabileceği, insanlarımızın gerek burada kalabileceği gerekse vakitlerini geçirmek adına tercih edebileceği bir mekan olacak. Bu bölgedeki insanlarımızın Kanalboyu, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma alanlarını inşallah tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan Güncel
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Hulusi Akar Cahit Özkan Yılmaz Tunç
Magazin Hadise Ece Erken Cem Davran Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Bursa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Derme Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 11:52:26. #1.15#
title