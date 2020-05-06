Derme çatma bir barakada yaşayan kadına Altındağ Belediyesi umut oldu
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Derme çatma bir barakada yaşayan kadına Altındağ Belediyesi umut oldu

Derme çatma bir barakada yaşayan kadına Altındağ Belediyesi umut oldu
06.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:41

Altındağ'da EGO son durakta, derme çatma bir barakada yaşayan 49 yaşındaki İsmigül Şahin'e Altındağ Belediyesi sahip çıktı.

Altındağ'da EGO son durakta, derme çatma bir barakada yaşayan 49 yaşındaki İsmigül Şahin'e Altındağ Belediyesi sahip çıktı. Yeni evine kavuşan Şahin'in ilk isteği ise rengarenk çiçekler oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle, Siteler Doğantepe Mahallesi EGO son durakta, derme çatma bir barakada yaşayan İsmigül Şahin'e Altındağ Belediyesi umut oldu. Bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden, "Hepinizden ricamdır acil olarak paylaşım desteği verin. Diyaliz hastası bir teyzemiz yetkililerin ulaşması şart. Siteler yeni yol 4. Cadde otobüs son durakları karşısı, baraka kulübede kalıyor Ankara" şeklinde yaptığı paylaşım üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi ekipleri, ısınma imkanı olmayan ve yaşama koşulları uygun olmayan bir yerde yaşayan İsmigül Şahin'e ulaştı. Kısa zamanda Şahin'e yaşayacak bir bakım evi de bulan yetkililer, el birliğiyle Şahin'i Belediyenin Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirdi.

Kendi çabalarıyla zaman içinde edindiği eşyaların atılmasına kıyamayan Şahin, belediye ekiplerinin getirdiği yeni eşyaları kendisinden daha fazla ihtiyacı olan kimselere göndermek istedi. Şahin, "Siz bunları ihtiyacı olan kimselere verin. Ben kendi eşyalarımı kullanırım" dedi.

Mahallede zaman zaman kendisine arkadaşlık eden komşularıyla da vedalaşan Şahin'in yeni evinde ilk isteği ise rengarenk çiçekler oldu. Altındağ Belediyesi Doğantepe Yaşlılar Evi'nde bulunan evine yerleşen Şahin, "Yeni evimi beğendim. Başka bir isteğim yok. Her şeyim karşılandı. 5 senedir o evde yaşıyordum. Daha öncesinde Doğantepe'de Şehitler Parkı'nın yakınlarında kiracıydım gecekondu evlerinde. Oraya yıkım geldi. Ev sahibi, 'Çık' diyordu ama ev bulamadım. En sonunda ev sahibi kepçeyi almış gelmiş, eşyalarım ortada kaldı. Bana kimse evini vermedi. O günden bu güne ben son duraktaki o evde oturuyordum. Yeniden yıkım emri geldiği için çıktım. Niyetim bir ev edinmekti ama bu sürede ev edinemeyince sağ olsunlar beni buraya alıp getirdiler" diye konuştu.

Altındağ Belediyesi'nde görevli Aslıhan, Handan ve Alparslan isimli kişilere her fırsatta teşekkür eden Şahin, yeni evinin yatak odasında bulunan iki adet tek kişilik yatağın birini de ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Şahin, "Altındağ Belediyesi bu süreçte hep yanımda oldu. Yaşadığım yer uygun olmayınca böyle bir yardımda bulunmak istemişler. Ben de ne yapayım, kabul ettim, geldim. Benim şimdi ihtiyacım var. Burada kiracı gibiyim ben. 1 tane koltuğum var. Bir de çamaşır makinesini kabul ettim, gerisini kime istiyorlarsa versinler. Buzdolabımı kullanayım. Ben buzdolabımı hurdacıya verdiğimde yenisini alırız. Çiçeği çok seviyorum. Bakımı da kolay. Çiçeklerin hepsi güzel; kırmızı, pembe, sarı, beyaz çiçekler var. Hepsini bir arada isterim. Ama bir tane iste dersen ayırt edemem" ifadelerini kullandı.

Taşınma esnasında karşı komşusuyla karşılaşan Şahin, "Komşularım bana misafir gelecek, ben onlara misafir gideceğim Allah izin verirse. Komşuluk ilişkileri böyle biliyorsun. Allah razı olsun. Beni de bir sıkıntıdan kurtardılar. Hiç beklemiyordum böyle bir durumla karşılaşacağımı. Hayırlısı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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