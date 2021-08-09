Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı
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Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Sağlık

Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı Gülben Sarıcı: "Güneş ışınlarından korunmak için ise su bazlı güneş kremi kullanılma" Dermatoloji Uzmanı Gülbel Sarıcı, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması durumunda ciltte rahatsızlıklar olabileceğini ifade etti.

Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı

Gülben Sarıcı:

"Güneş ışınlarından korunmak için ise su bazlı güneş kremi kullanılma"

KÜTAHYA - Dermatoloji Uzmanı Gülbel Sarıcı, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması durumunda ciltte rahatsızlıklar olabileceğini ifade etti.

Sarıcı, güneş ışınlarından korunmak için ise su bazlı güneş kremi kullanılma, şapka ve gözlük kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Güneşin faydalarının yanı sıra zararlarının olduğunu, cildin korunmaması durumunda cilt kanserlerine meyil verebileceğini söyleyen Dermatolojii Uzmanı Gülben Sarıcı, "Güneşin vücudumuza çok fazla faydası var. Özellikle ümmin sistemimizde, kemik sağlığımız üzerinde faydaları var. Bir de ağızda aldığımız gıdalarda D vitamininin aktifleşmesi için güneş ışınlarına ihtiyacımız var. Ama bu faydalarının yanı sıra pek çok zararı var güneşin. İlk etap da yaşlanmaya, kırışıklıkların artmasına sebep oluyor, cilt kanserlerine meyil oluşturuyor, yüzümü de vücudumuzda güneş lekelerine neden oluyor; Bunun için güneşten iyi bir şekilde korunmamız gerekiyor. Güneşin faydalarının yanı sıra faydaları da var. Güneşten korunmanın en güzel yolu ise şapka, güneş gözlüğü, kıyafetler ile örtünmemiz gerekiyor. Ancak yaz aylarından güneş kremi kullanmakta çok öneli. Güneş koruyucularımızı cildimizin tipine göre seçiyoruz. Örneğin sivilceye meyilimiz var ise sivilce yapmayan su bazlı güneş kremleri kullanmalıyız. 17 faktör üzeri güneş koruyucular koruyucudur. 90 faktör olduğundan daha çok koruyor, yada 50 faktör olduğundan daha az korur düşüncesi doğru değil tıbbi olarak 17 faktör üzeri tüm güneş koruyucular koruyucu özelliğe sahiptir. Fakat önemlim olan güneş koruyucuların sık sık tekrarlanmasıdır. Sabah sürdüğümüz koruyucu bizi öğle saatinde korumaz. En az 3 saatte bir güneş koruyucuları tekrar tekrar sürmeliyiz. Sürüldüğünde 2 kat sürülmesi gerekiyor. Dışarı çıkmadan 15 dakika öncede sürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı
Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı
Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı
Dermatoloji uzmanından D vitamini uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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