Dermatoloji Uzmanı Dr Elif Benar: C vitamini cilde parlaklık ve canlılık kazandırıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Benar, düzenli C vitamini serumu kullanımının cilde parlaklık ve canlılık kazandırdığını, cilt kusurlarını da sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırdığını söyledi.

Serbest radikallerin zincir reaksiyona girmesini engelleyerek vücuda zarar vermelerini önleyen C vitamininin son dönemde kozmetik alanında da sıkça kullanılmaya başladığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Benar, yapılan çalışmaların içeriğinde yüzde 10 ve üzerinde C vitamini bulunan serumların cilt dokusu tarafından emiliminin yüksek olduğunu ortaya koyduğunu hatırlattı.

"SOLGUN OLAN CİLTLERİN CANLANMASINI SAĞLAR"

Dr. Elif Benar, C vitamininin cilde faydalarını sıralayarak "Bu cilt serumları, cilt dokusunun hızla onarılmasını sağladığı gibi diğer faydalarını da zaman kaybetmeden cilt dokusuna kazandırmaktadır. Örneğin ciltte ince çizgi görünümünü en aza indirmeye yardımcıdır. Ayrıca cildin nem oranını korumaya da katkı sağlar. Güneşin sebep olduğu cilt tonundaki renk eşitsizliğini düzenlemeye, akne gibi oluşumları azaltmaya yardımcıdır. Özellikle koruma faktörlü C vitamin serumları güneşin zararlı etkilerine karşı cildin korunmasına katkı sağlar. C vitamini serumu faydaları düzenli kullanımlarda gözle görülebilir. Kırışıkları onarırken cildin nemini korur. Akne ve güneş lekelerinde birebir fayda sağlar ve lekelerin yok olmasında etkilidir. Cilt renginizi eşitler ve solgun olan ciltlerin canlanmasını sağlar. Cilt yapısını onarırken var olan yaraların iyileşmesine ve kabuk bağlamasına yardımcı olur. Güneş lekelerinin geçmesine ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza katkı sağlar. Antioksidan içeriğine sahip olması ile her derde deva niteliğinde bir üründür. Her insanın vücudunda kolajen vardır ama yaş ilerledikçe bu miktar yavaşça azalır" dedi.

"TÜM CİLT KUSURLARINIZA C VİTAMİNİ SAYESİNDE SAĞLIKLI VE KÖKTEN ÇÖZÜM BULABİLİRSİNİZ"

Açıklamasının devamında "Bu yüzden C vitamini serumu da cildimize ek olarak parlaklık ve canlılık kazandırma da bir numaralı üründür" diyen Benar, "Eğer cildinize lekelenme ve kararma gibi durumlar varsa C vitamini serumu kullanabilirsiniz. Bunun dışında vücudunuzun belli başlı bölgelerinde oluşan çatlaklar da C vitamini serumu kullanmanız oldukça etkili olacaktır. Göz etrafınızda oluşan koyu halkalardan şikayetçi iseniz yine C vitamini kullanabilir, göz altı morluklarına etkili çözümler bulabilirsiniz. Hafif masaj yaparak kusurlu olan bölgelerinize serumu uyguladığınız takdirde, sağlıklı sonuçlar almanız mümkündür. Cildinize şişkinlik, iltihap ve kızarıklıklar oluşuyor ise C vitamini kullanmanızı tavsiye ederiz. Tüm cilt kusurlarınıza C vitamini sayesinde sağlıklı ve kökten çözüm bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

C VİTAMİNİ SERUMU NASIL UYGULANMALI?

"C vitamini serumlarını uygularken ilk olarak dikkat etmeniz gereken, serumunuzu nemsiz ve karanlık bir yerde muhafaza etmek olacaktır" diyen Benar "Uygulama kısmına gelecek olursak, C vitamini serumunu günlük cilt bakım rutininizin bir parçası haline getirmeniz oldukça önemlidir. Sabah ve akşam temizlenmiş cildinize masaj yaparak uygulayabileceğiniz cilt serumunu nemlendiriciden önce tonikten ise hemen sonra kullanmalısınız. İnce bir katman halinde uygulayacağınız C vitamini serumunun etkilerini kısa süre içerisinde görmeye başlayacaksınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı